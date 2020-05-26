高雄日前大雨不斷，許多地方都傳出水患，市長韓國瑜忙著在各地奔波視察，並在臉書回報各地的處理狀況。高雄市長鄭照新透露，韓國瑜到岡山視察時，遇到一位激動大姐，原以為她要罵人，沒想到竟是說「以前這邊水要幾天才退，這次一天就退水了」。

受到梅雨鋒面滯留影響，高雄連續降下大雨，韓市府不敢大意。23日鄭照新陪同韓國瑜到岡山潭底路視察排水狀況，出現一位激動的大姐，原以為她是要罵人，沒想到她說「以前這邊水要幾天才退，這次一天就退水了」，另外也有人說過去一周水才會退。

國民黨立委候選人黃韻涵留言表示，「大岡山還是有零星的淹水，但相較之下真的差很多了」，網友也紛紛給予肯定，「超前部署治水，高雄免於終日泡水之苦，有遠見有魄力，苦民所苦的韓市長與市府團隊」、「高雄市民好幸福，有這麼好的團隊在保護大家的生命財產」、「再說只會清水溝啊…人民的生命財產得到保障就是真工夫，不用花錢淘汰泡水家電就是發大財！」「人在做，天在看，公道自在人心，謝謝局長紀錄忙碌點滴」。

(中時電子報)