中國大陸病毒專家石正麗警告，要是全球不群策群力，預防可能的傳染病爆發，那目前席捲全球的致命新冠肺炎病毒，在人類很快就會面對的傳染病中，可能只是冰山一角。

石正麗告訴「中國環球電視網」（CGTN），人類要是想避免受下一次傳染病爆發之苦，就必須先了解野生動物身上的不知名病毒，並提早發出警告。

(中時電子報)