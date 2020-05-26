病毒專家石正麗：新冠僅冰山一角 08:312020/05/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有「蝙蝠女」綽號的武漢病毒研究所研究員石正麗接受專訪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸病毒專家石正麗警告，要是全球不群策群力，預防可能的傳染病爆發，那目前席捲全球的致命新冠肺炎病毒，在人類很快就會面對的傳染病中，可能只是冰山一角。 石正麗告訴「中國環球電視網」（CGTN），人類要是想避免受下一次傳染病爆發之苦，就必須先了解野生動物身上的不知名病毒，並提早發出警告。 (中時電子報) #石正麗 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #病毒專家 #中國大陸 #野生動物 #傳染病 #冰山一角 #病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困保單 金管會一個月內研議 04:102020/05/22 金融．稅務 華南產險推企業防疫保單 將因法定傳染病停業損失可轉嫁 13:542020/05/22 財經 哈佛教授澄清誤傳：從未懷疑新冠病毒源自武漢 20:382020/05/22 兩岸 服羥氯喹19年女子確診新冠病毒：川普讓人抓狂 23:112020/05/22 兩岸 全球首例！母乳發現新冠病毒 00:092020/05/25 國際 陳時中等不到的期末考 04:102020/05/25 時論廣場 掌聲響起後，更要懂得怕 04:102020/05/25 時論廣場 陸製藥商康希諾 實驗冠狀病毒疫苗顯效 11:402020/05/25 財經 病毒馬上入侵人體！澳研究：必須查武漢研究所 16:222020/05/25 國際 武漢病毒所美女所長首露面：西方指控無中生有 17:272020/05/25 兩岸 國際熱門新聞 左手還錢右手拿 梅根哈利被罵翻 - 國際 川普嗆如相信民調 他不會入主白宮！搖擺州大倒戈 拜登支持率勝川普 - 國際大事 - 中國時報 美也有錯！德議員：世衛已淪多國玩偶 - 國際 病毒專家石正麗：新冠僅冰山一角 - 時事 豬隊友？川普隱射名主播涉嫌殺人 同黨求閉嘴 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。