歐洲持續放寬防疫封鎖措施、備受關注的5月德國企業信心指數止跌反彈，以及樂觀的企業消息為市場信心帶來提振，周一歐洲股市上漲，惟因美國與英國股市休市，歐股交投清淡。

周一德國DAX指數收漲2.9%，創下3月6日來新高，已較今年觸及的谷底反彈近38%。歐元區股價指數上漲2.1%，泛歐STOXX 600指數收漲1.5%。法國CAC 40指數漲2.15%。

根據德國智庫Ifo公布的調查報告，5月德國企業信心反彈，Ifo商業景氣指數從4月下修後的74.2回升至79.5，優於市場預期，顯示隨著德國逐步放寬為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施的封鎖措施後，企業活動正逐漸恢復正常。

德國政府批准90億歐元（約98億美元）的紓困專案，漢莎航空應聲大漲7.5%。該公司表示，將自6月中旬起，恢復飛往20個目的地的航班。受此激勵，旅遊休閒股指數勁揚1.2%。

在歐盟成員國奧地利、瑞典、丹麥與荷蘭提案反對德法所提出之5,000億歐元的新冠疫情復甦基金計畫後，市場關注焦點將轉向歐盟執委會於周三公布的振興方案。

(時報資訊)