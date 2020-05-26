新冠肺炎肆虐全球，世界各國許多伴侶，因為疫情關係，必須面臨長時間在同一空間共處，有人因此「關」出愛來，孕育防疫寶寶；但也有怨偶「關出命來」，美國明尼蘇達州一名28歲女子瑪利亞（MariaPew Fury），就因為與控制慾強的丈夫，因疫情被隔離在同一房子，發生家暴慘死的悲劇。

綜合外媒報導，瑪利亞跟同歲的老公約書亞（Joshua David Fury），夫妻倆感情其實不太好，甚至已達到討論離婚的程度。瑪利亞因為受不了老公控制慾太強，兩人婚後關係很緊張，結果這時碰上新冠肺炎疫情，兩人被迫在同一間房子裡，度過隔離期。

結果當地警方發現，瑪利亞早在今年4月30日前，就已經遭到控制狂老公，利用塑膠袋套頭窒息而死，約書亞為了怕殺妻事件曝光，還把妻子屍體藏在家中神秘角落。警方獲報後，一度出動了地面人員和直升機，花了兩天時間，才搜索出瑪利亞的遺體。

瑪利亞的父母表示，女兒與丈夫婚後的感情一直不太好，他們沒想到，現今疫情隔離的狀況，反而讓女兒陷入險境，他們很後悔，應該當初要勸女兒逃跑的；現在他們希望能為女兒成立一個基金會，幫助更多受暴婦女，避免其他人步上女兒的後塵。

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(中時電子報)