前匹茲堡海盜韓籍球員姜正浩近日打算重回韓國職棒發展，但因為酒駕問題，韓職於昨（25日）召開懲戒委員會做出決議，根據最新消息指出，原本預計會被處3年球監的他，如今懲處結果出爐，將會被韓職禁賽一年，而禁賽處分從他與球隊簽約那刻生效。

姜正浩可以說是因為酒駕毀了前途，2016年底在韓國三度酒後駕車被抓到，被法院判有期徒刑8個月、緩刑2年，2017年更是因此遭美國大使館拒發工作簽證，隔年才回到海盜效力，結果2019年表現不盡理想，最後遭球隊釋出，加上今年受到疫情影響，美國賽季停擺，因此讓他動念回韓國發展。

據《韓聯社》報導，姜正浩20日正式向韓職申請恢復身分，但礙於規定，球員若三度酒駕將處3年球監，不過此規定於2018年立下，姜正浩則是在2016年酒駕，其懲處是否溯及既往也引發討論，也讓韓職決定召開懲戒委員會做出決議。

根據最新的決議結果，考量到姜正浩是在2016年犯行，但3年球監的規定是在2018年訂定，委員會決定不溯及既往，對他處以1年禁賽，而禁賽將於他正式和球隊完成簽約起生效，不過姜正浩當年是以「自由引退」方式離開韓職，如今申請恢復身分，前東家培證英雄將擁有所屬權，如果姜打算和其他球隊簽約，必須獲得英雄球團同意。

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(中時電子報)