大陸央視新聞26日發表熱評指出，美國靠打「台灣牌」給中國大陸使絆子，早已不是什麼新鮮事。特別是川普就任美國總統後，台灣在美國全球戰略中的分量加重，「台灣牌」也打得更勤。美國切記，不要把「台灣牌」打過了頭，傷人傷己。台獨勢力也不要高估自己「棋子」的價值，當利用值不再，棋子就會變「棄子」，進而變「死子」。

熱評說，大陸十三屆全國人大三次會議24日記者會上，大陸國務委員兼外交部長王毅提出「一個中國」「三個反對」、以及「敦促」、「奉勸」、「正告」等關鍵字，亮出了中國大陸的嚴正立場。

熱評表示，台灣問題高度敏感，美國應有清醒認知，「台灣牌」不是那麼好打。美國近兩年的「台灣牌」打得愈發無所顧忌，屢屢碰觸紅線，嚴重侵蝕與破壞了中美關係的政治基礎。美國作為世界上最強大的國家，卻對自己該遵守的國際準則、該承擔的國際道義，都棄之不顧。

但美國的霸權邏輯並非暢通無阻，國際社會也不是那麼容易被擺布的。近幾個月來，美國聯合諸多西方盟友共同為台灣參與世衛大會奔走呼籲，聲勢浩大，卻最終失敗，即是明證。

熱評認為，「台灣牌」不是那麼好打的，繼續打下去，不僅會對中美關係造成巨大衝擊，對於台海穩定、亞太安全甚至整個國際局勢，都有著不容低估的負面作用。而美國自己，更應該清楚地知道，台灣是中國的核心利益。在這個問題上，中國大陸和美國願意付出的代價根本就不是一個等量級的。

熱評揶揄，台灣的國際空間是民進黨當局自己搞小的，台獨錯判形勢怨不得別人。美國「台灣牌」打過頭，對台灣最明顯的影響，就是讓民進黨當局一再地誤判形勢，狂妄自大地過了頭。

這幾年，美國每通過一部口惠而實不至的「友台法案」，民進黨當局就會表現出一副感恩涕零的奴才相，隨後就會明顯加大與大陸對抗的力度，甚至自欺欺人地不再接受自己事實上的「美國棋子」角色，竟然開始自稱「棋手」，真是既可笑又可憐。

熱評強調，民進黨當局鐵了心「倚美抗陸」「倚美謀獨」，甚至已經開始了頗多「法理台獨」的運作。只是，歷史上哪個挾洋自重者是有好下場的？明明歷史早已有了定論，台獨卻還要頑固堅持，更可惡的是，他們還要綁架全體台灣民眾一起走上這條不歸路。

(中時 )