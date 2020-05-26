湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)逐漸走出失去布萊恩(Kobe Bryant)的傷痛，她最近在廣播節目說：「我夢見過Kobe幾次，我感覺他沒事了，一切都會好轉的。」「我真希望回到過去，讓1月26日那天永遠不要發生。」

珍妮巴斯從沒虧待過Kobe，這讓她的心情較為平靜。「我曾發誓如果能再找到一位像魔術強生的球員，我絕對不會把他視為理所當然。然後我們得到了Kobe，並且讓他知道我們有多愛他。令我欣慰的是，他堅信我們100%支持他，毫無保留地讚揚他的功業。」

布萊恩效力湖人20個球季，終身沒有轉隊，僅次於效力獨行俠21季的諾威茲基(Dirk Nowitzki)。即使曾與隊友歐尼爾(Shaquille O'Neal)、教練傑克生(Phil Jackson)不和，最後湖人都會選擇留下布萊恩而踢掉其他人。布萊恩生涯累積薪資3.28億美元，史上僅次於賈奈特(Kevin Garnett)，湖人還承諾給布萊恩建立雕像，對他可說是有始有終。

(中時電子報)