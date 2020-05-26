吳佩慈先前為男友澄清欠債傳聞。（圖／翻攝自吳佩慈微博）

41歲吳佩慈2014年和身價百億的大陸富商男友紀曉波生下一女，兩人陸續生下兩男兩女，集滿2「好」字，兩人雖然至今未婚，但生活甜蜜，最近卻傳出紀曉波財務吃緊，欠了千萬債務挨告，吳佩慈先前挺身而出為男友澄清後，今(26日)周刊報導她帶著4個小孩飛港，推測是專程用行動支持、安慰男友。

陸媒先前報導，紀曉波用公司名義在香港租下3間豪宅，5月初起沒繳租金，房東將他告上法院，加上追討去年免租的租金，共欠人民幣541萬元（約台幣2388萬元）。吳佩慈後來罕見在微博發聲，說明只是因為防疫期間員工沒進辦公室就忘了存支票，「這麼小的事，今天居然還能變成新聞，占用了公共資源，實在感到很抱歉。」

據《鏡周刊》報導，上月吳佩慈回台灣和親友聚會，而紀曉波在塞班島的博弈事業傳出近年經營困難，再加上欠債傳聞，或多或少受到打擊，人本來在台灣的吳佩慈，最近專程帶著4個兒女回到香港，貼心陪伴紀曉波走出低潮。

(中時電子報)