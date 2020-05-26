《大政治大爆卦》5度夜闖市長室 陳菊前攝影官純行竊or監聽？

前高雄市長、總統府前秘書長陳菊，盛傳將接掌監察院。（圖／中時資料照）

高市前市長陳菊攝影官吳建鴻，5度侵入韓國瑜市長辦公室行竊，高雄地院25日宣判，認定他行竊得手4次，依竊盜罪判刑10月，可易科罰金並30萬元上訴。對此，網友諷刺表示，10個月而已，之後就進監察院吃香喝辣啦！

吳建鴻2007年2月進入市府，佔養工處技工職缺，具公務員資格。2008至2010年借調至室長室擔任機要職，成為市長陳菊的隨行攝影官，2010年歸建原單位。

檢方查出，吳男因職務之便，持有市長室鑰匙，於2018、2019年間4度利用深夜潛入高雄市政府四維行政中心市長室行竊。2019年2月1日晚間吳男第5次侵入被市長秘書發現，報警移送法辦。開庭過程中，吳男雖認罪，但一度說詞反覆、聲稱記不得偷過什麼東西。

對於吳男判刑10月還可易科罰金，中時電子報網友留言回應：「十個月後就能取得政治受難者的身份，直接進監察院吃香喝辣，繼續替舊主子服務」、「為紅包袋 花燈 帽子行竊 信嗎？ 我是不信 但法官信」、「上梁不正下梁歪!肥茲兹的辨公室有好料，任拿!慣賊」。

PTT鄉民回應更辛辣：「攝影官是不是跟英粉攝影官一樣 想偷拍韓國瑜的卵蛋?」、「6.6後 就可以升官了!! 氣爆案也都會沒事了」、「我看是要湮滅什麼東西吧」、「....還真輕」、「依照慣例，之後就會高升了」、「國家機器」、「民進黨不意外」。

(中時電子報)