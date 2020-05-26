政院擬砸460億發放的振興券本周將由蘇揆拍板！依規劃振興券人人有份，不會找零，面額最小100元、最大1000元，國發會主委龔明鑫表示，振興券不能在電商消費，也不能拿來囤積民生物資。

●面額：最小100元、最大1000元，若不是紙本消費，得先刷卡3000元（點），之後會再退回2000元（點）。

●振興券限制：不能在電商消費，也不能拿來「囤積」民生物資，其他沒有限制。

●領取方式：實體券、信用卡、行動支付、電子票證。

●為何不直接給2000元？

龔明鑫表示，他國直接發現金主要是紓困功能，台灣第一階段紓困也是直接發現金給特定對象，希望保住元氣不要大量失業，接著就是第二階段振興。

龔明鑫說，馬政府時期在金融海嘯時直接發消費券，效果似乎未達預期，因此政院才改成付1000給3000的振興券，把錢變大，希望有點火功能，且透過振興券發放，也可和很多企業談合作，企業可額外加碼促銷，刺激內需。

(中時電子報)