出身美國、在香港演藝圈發跡的男星吳彥祖，不但有著帥氣迷人五官以及精壯身材，演技也相當精湛，是圈內公認的男神，而他近年除了接戲外，也開公司投身電影幕後製作，蠟燭多頭燒而稍微疏忽了外型，昨在他曝光了生活短片，驚見吳彥祖滿頭大汗，導致稀疏髮線「走光」，讓人好驚訝。

男星吳彥祖是許多人心目中的迷人男神，而向來沒有偶包的他，在社群上分享生活點滴幾乎都是無修飾狀態，加上畢竟也已45歲且工作忙碌，因此被港媒多次調侃抵擋不住歲月摧殘，昨(5/26)他在IG分享了一支短片，近距離自拍說著生活趣事，滲著汗水的小麥色肌膚仍緊緻迷人，但問題是髮際線。

吳彥祖表示，自己正滿頭大汗，看起來猶如去運動健身後般狼狽，不過其實他只是在家，計畫稍後要點泰式料理外送，稍微看一下菜單，想到辛辣的食物，竟然大飆汗，讓他直呼奇怪，而畫面中，吳彥祖的汗水讓頭髮不再蓬鬆，呈現凌亂又些微服貼的狀態，也逼出髮線似乎沒以前茂密，讓人驚呆，但無損對他喜愛，稱他仍是一張帥臉。

(中時電子報)