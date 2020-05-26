台中重機撞砂石車 2年輕騎士命危 09:172020/05/26 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兩重機與砂石車相撞，兩騎士受傷送醫命危。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市清水區今天8時許發生車禍，2輛重機行駛在中山路時，與對向要轉彎的砂石車碰撞，21歲王姓騎士無生命徵象，送大甲李綜合搶救中；另名20歲陳姓騎士送大甲光田醫院，兩人雙雙命危。警方表示，砂石車騎士經酒測無酒精反應，目前尚在調查肇事原因中。 大甲李綜合表示，王男到院時瞳孔放大，目前仍在搶救中。大甲光田指出，陳男到院時意識昏迷，胸部撕裂傷、擦傷，有生命危險。 (中時 ) #騎士 #大甲 #砂石車 #生命 #綜合 也許您會感興趣 推薦閱讀 農搾鳳梨綜合飲 力挺農民 04:102020/05/22 產業特刊 大甲火車站人行跨越橋7月完工 04:102020/05/22 地方新聞 在全家台鐵店鋪 用玉山ATM跨行提款送茶葉蛋 10:332020/05/22 財經 雨彈狂炸 彰市外環道砂石車撞分隔島折甘蔗斷兩截 12:122020/05/22 社會 疫情突顯老年衰弱嚴重性 童綜合開設抗老化衰弱特診 15:252020/05/22 生活 生命影響生命 Apple TV＋紀錄片《我想對你說》6／5真情播出 15:572020/05/22 科技 天雨路滑！嘉義砂石車爆胎撞上安全島 19:152020/05/22 社會 砂石車下竹南交流道 騎上分隔島撞斷告示牌 09:212020/05/24 社會 大甲國中前公車連環撞 駕駛疑腦中風 08:102020/05/25 社會 機車騎士摔落擎天崗 無生命跡象急救中 12:302020/05/25 社會 社會熱門新聞 金鐘獎視帝吳朋奉猝死 地點、原因曝光 - 社會 《浪子回頭》吳朋奉驚傳猝死 3天前PO文狂聊「電火球」 - 社會 吳朋奉告別人生 作家劉克襄曝視帝鮮為人知一面 - 社會 獨》志航基地上尉爆違法借貸1500萬 同袍爆怒檢舉 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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