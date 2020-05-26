台中市清水區今天8時許發生車禍，2輛重機行駛在中山路時，與對向要轉彎的砂石車碰撞，21歲王姓騎士無生命徵象，送大甲李綜合搶救中；另名20歲陳姓騎士送大甲光田醫院，兩人雙雙命危。警方表示，砂石車騎士經酒測無酒精反應，目前尚在調查肇事原因中。

大甲李綜合表示，王男到院時瞳孔放大，目前仍在搶救中。大甲光田指出，陳男到院時意識昏迷，胸部撕裂傷、擦傷，有生命危險。

(中時 )