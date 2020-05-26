外資鎖定把資金注意力轉回電子類股，美銀證券發現，臻鼎-KY（4958）股價修正過後散發投資價值，並指出，臻鼎-KY是全世界最大PCB企業，市場完全小看了5G、併購、mini LED等營運機會推動臻鼎-KY長線獲利增長的潛力，升評為「買進」且賦予150元高檔推測合理股價。

另一方面，臻鼎-KY在iPhone的FPC供應鏈中鞏固領導地位，不論產能或執行能力都是一流，市場對其恐喪失市占未免過度誇大，考量臻鼎-KY目前本益比僅10倍，具吸引力，加上新事業對獲利貢獻提高，值得市場賦予更好評價（re-rating）。

外資看好，邁入5G時代，新材料與新生產技術都將使PCB創造比4G時代更高的價值，外資推算，臻鼎-KY於2020年每股純益是9.67元，2021年跳增逾二成至12.01元，2022年將再度繳出雙位數獲利增幅、來到13.67元。

(工商 )