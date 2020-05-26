台股站上萬一大關曇花一現，外資圈對中高價股多空變動更積極，瑞銀證券降評環球晶（6488）「賣出」，戒慎看待8吋晶圓需求波動、庫存調整議題，推測合理股價300元。

環球晶受到半導體下半年面臨庫存調整利空因素影響，過去一段時間來陸續被外資研究機構調降投資評等，里昂證券從「優於大盤」跳評降至「賣出」，給予288元推測合理股價，是外資圈中低價代表；野村證券接著於4月底降為「中立」，再加上瑞銀也降為「賣出」，國際資金25日賣超803張，居上櫃賣超個股排行第三。

瑞銀證券根據目前掌握資訊認為，12吋與8吋晶圓供需關係從7～9月起，可能會進一步惡化，8吋晶圓因終端需求更差，恐面臨更嚴重的庫存去化打擊。如未來幾季半導體、裸晶圓均面臨庫存調整，將使環球晶產能利用率降低，也不利訂價。其次，12吋晶圓主要生產商依然在擴產，就算2021年需求回溫，產業負載率也會因供給過多而備受壓抑。

由於市場目前正向看待環球晶的基本假設是，8吋與12吋晶圓至2021年下半年的產能利用率為九成與95％以上，加上售價必須走揚，瑞銀認為，基於供過於求風險放大，上述預期未免過度樂觀。

外資估計，環球晶2020年每股純益將年減17％，降為26.16元，2021、2022年各為27.35、26.83元，成長力道不再。

(工商 )