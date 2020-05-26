根據集邦科技記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查，2020年第一季NAND Flash位元出貨量較前一季大致持平，加上平均銷售單價上漲，帶動整體產業營收季成長8.3％，達136億美元。展望第二季，遠端服務、串流等應用持續帶動資料中心需求，而筆電亦因突增的遠距辦公、教學需求，使得企業採購及政府標案大幅增加。因此，第二季NAND Flash市場需求的重心仍在平板、筆電及企業用固態硬碟（Enterprise SSD），由於整體備貨需求強勁，NAND Flash合約價也因市場持續缺貨而維持上漲。集邦預估，在價量齊漲的幫助之下，產業營收將繼續成長。

在國際大廠動態部份，儘管疫情爆發初期，三星因ODM復工遞延而影響到消費用固態硬碟（Client SSD）出貨，加上智慧型手機亦進入淡季，但在資料中心需求持續挹注下，三星位元出貨僅較前季下跌約3％，平均銷售單價則上漲約4％。第一季NAND Flash營收達到45.01億美元，較前季持平。在製程方面，三星持續提升92層3D NAND產品占比，並預計今年導入128層產品至各類應用，以維持成本競爭力，並回應市場對高容量產品的需求。

SK海力士的NAND Flash銷售雖然一向以行動裝置市場為重，然隨著資料中心需求暢旺，第一季Enterprise SSD出貨量翻倍，推升位元出貨量季成長達12％。同時，藉由產品比重的改變，平均銷售單價增加7％。第一季NAND Flash營收來到14.47億美元，較上季大幅增加19.8％，數個季度以來的虧損情況有所改善。SK海力士今年規劃將著重在製程的提升，除了繼續提升96層產品的占比外，預計第二季將正式量產128層產品。

來自資料中心及筆電端SSD的強勁拉貨力道，帶動鎧俠（Kioxia）第一季位元出貨成長約3％。平均銷售單價也因市場供需在第一季仍顯緊張，加上產品結構調整得宜而季增約6％。第一季營收較上季增長9.7％，來到25.67億美元。鎧俠今年的SSD出貨比重預計將顯著增長，除了伺服器和筆電，今年底將上市的新一代遊戲機轉採SSD也將是主要動能。在製程規劃上，今年預計主要以96層支應上述SSD需求。

受惠於資料中心強勁需求，威騰（WD）第一季位元出貨季增約7％；平均銷售單價則因整體NAND Flash供不應求而上漲約5％。第一季NAND Flash營收達20.61億美元，季增12.1％。在產品規劃方面，針對今年需求最暢旺的Client及Enterprise SSD產品，威騰的重心將放在提升96層產品的銷售比重。

美光同樣受惠於資料中心需求，整體SSD營收季增近20％，也因此減少對通路的Wafer銷售比重，以改善獲利能力。雖然位元出貨量小幅衰退，但平均銷售單價上漲約10％，第一季NAND Flash營收達15.14億美元，季增6.47％。以產品組合來看，美光持續擴展SSD布局，自去年下半年起已積極與PC OEM進行導入Client SSD產品。除此之外，美光目標於下半年量產128層替代匣極（Replacement Gate）產品。

英特爾長期耕耘Enterprise SSD市場，近期資料中心強勢需求使得訂單應接不暇；加上銷售產品結構調整，平均銷售單價在第一季大漲20％。然而，在產能並未增加，且幾無剩餘庫存支應客戶加單的情況下，位元出貨量仍較前一季減少近10％。第一季NAND Flash營收為13.38億美元，季成長9.9％。就產品與層數規劃來看，英特爾銷售重點仍為Enterprise SSD，今年主要目標是協助客戶轉進96層，並預計年底前開始提供144層產品進行測試，預計2021年放量。另外，QLC產品出貨占比在第一季已超過5％，今年將繼續積極推廣。

(工商 )