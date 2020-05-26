中共中央機關報《人民日報》26日刊出題為〈疫情暴露美國民主實質〉的「任平」署名文章指出，全球新冠肺炎疫情還在持續蔓延，美國疫情態勢依舊令人揪心。資料顯示，美國新冠肺炎確診病例超過164萬例，死亡超過9萬例。然而此時，美國一些政客還在忙著「甩鍋」和黨爭，由此導致的抗疫低效和無序，即便在其國內也被認為是「災難性失敗」。

文章表示，新冠病毒無關意識形態，疫情防控需要尊重科學。但縱觀美國的抗疫過程，卻是科學讓位於政治、人命讓位於私利。諾貝爾經濟學獎獲得者克魯格曼撰文指出：「美國的流行病學家們本來從一開始就試圖遏制住新冠病毒威脅，但他們的工作迅速被政治化。」；傳染病專家關於過早重新開放經濟和學校將導致不必要的死亡和痛苦的警告，也被宣稱是「不可接受的」……如果連科學事實、民眾健康都要讓位於狹隘的政治私利，這樣的民主制度，又怎麼好意思到處推銷？

文章稱，今年5月是美國「老年人月」，白宮網站上《2020年美國老年人月公告》稱，政府將盡其所能尊重和照顧老年人。但是，在這個特殊的5月，資料顯示，美國大多數州1／3以上新冠肺炎死亡病例來自養老院等長期護理機構。不僅如此，一些美國政客竟然毫無人性地提出了「老人應主動為重啟美國經濟而犧牲」的冷血言論。美國一直標榜自己是民主和人權的「楷模」，什麼叫言行不一、什麼叫極端虛偽，可見一斑。

文章指出，還有統計顯示，美國疫情主要的死亡群體是老人、窮人以及非白人族裔，連比爾．蓋茨也只能無奈地感慨，有錢的美國人有機會多次檢測病毒，而窮人則是到死都沒有檢測的機會。

其實，美國民主的深層次問題一直存在，疫情只是將其暴露得更充分。疫情在美國爆發式流行以來，已經有多名美國政府官員被解雇，或是因為說出真相，或是由於政見不一，其根源還在美國民主的金錢政治和選票政治。如今，美國政壇「危險的報復模式」，還在不斷上演。

文章強調，民主是人類的共同價值，而各國不同的歷史文化也決定了，民主實現形式必然是多樣的。但無論哪種形式，歸根到底都應該是為了維護人民的根本利益。事實一再證明，倘若喪失了對人民的敬畏，哪怕機制再「精緻」、說辭再「美妙」，這樣的民主也只能是自欺欺人。

(中時 )