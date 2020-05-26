是德科技（Keysight）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司宣布台灣通訊解決方案大廠智邦科技選用是德科技的通用型測試和驗證平台，加速對用戶裝置（CPE）、Wi-Fi無線存取點（AP），以及其他無線網路設備，進行設計驗證和製造測試。

為了因應消費者和企業不斷升高的無線寬頻需求，無線通訊廠商正努力尋覓支援多種技術的設計驗證和製造測試解決方案。 利用是德科技測試解決方案，智邦科技可透過經濟有效的方式，讓創新產品在市場中捷足先登。

近來，行動通訊業者和網路服務供應商（ISP）開始結合使用蜂巢和非蜂巢技術，在室內環境中提供可靠的網路連結。 是德科技測試解決方案適用於常見的硬體和軟體平台，並且支援多種技術，使得智邦科技等無線設備製造商，能夠輕易地實現最佳化的產品設計、研發和製造工作流程。

智邦科技總監Weyden Wang表示，藉由與是德科技密切合作，智邦科技可持續推動創新，以便設計並製造使用多種不同技術且適用於不同情境的高效能產品。我們的合作以互信為基礎，雙方秉持熱忱打造最卓越的產品，進而達成我們的策略目標。

消費者和企業對於高速、可靠、無死角網路熱點連接的需求，將持續推動無線產業結合使用CPE、小型基地台和先進MIMO天線解決方案，來實現密集化網路趨勢。ABI Research於今年1月公布的報告預測，光是5G固定無線存取裝置，其整體市場銷量將在2024年攀升到700萬個裝置。 是德科技在多個技術領域均擁有專業知識和完整解決方案，可因應整體產業生態系統多元的測試需求。

是德科技商用通訊事業群資深總監Cao Peng表示，無線產品的設計週期中，牽涉到非常廣泛的技術。 是德科技提供一應俱全的全方位解決方案，可滿足無線通訊市場對5G連結和相關技術的測試需求，並充分掌握這些技術帶來的獲利潛力。

(工商 )