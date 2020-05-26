汽車邊緣運算聯盟（The Automotive Edge Computing Consortium ，AECC）宣布數據基礎建設領導供應商威騰（Western Digital，WD）加入汽車邊緣運算聯盟跨產業組，一起為未來汽車、運算，以及儲存融合（storage convergence）技術貢獻心力。Western Digital將與其他行動網路業者、汽車製造商，以及通訊業領袖等成員一同合作，以確保新技術和標準將能符合未來連網汽車生態系的需求。

Western Digital裝置與平台部門資深副總裁Yusuf Jamal表示，因應智慧駕駛與高解析度地圖等新興連網汽車服務，連網汽車生態系必須具備高效儲存、處理及提供大量數據的能力。Western Digital身為汽車邊緣運算聯盟一員，將與全球組織成員合作，找尋更高效率的方法以支援生態系中分散式運算及網路基礎建設所需的大量數據和智慧服務。

透過分享相關產業及標準組織內的研究、需求與技術解決方案，汽車邊緣運算聯盟期望能推動更多連網汽車的成功典範，透過全新的使用案例加速產業全面發展。汽車邊緣運算聯盟的願景為創造一個全新世代，使連網汽車能受惠於未來連網世代的大量數據，並加強安全性、永續性、穩定性，為人們的生活帶來更佳的體驗。加入汽車邊緣運算聯盟後，Western Digital將會延續其與一流汽車OEM廠商的合作，滿足AIoT以數據為中心的需求。

汽車邊緣運算聯盟董事會於聯合聲明中指出，汽車邊緣運算聯盟非常歡迎Western Digital的加入，這顯示出汽車邊緣運算聯盟對連網汽車生態系的重視。我們非常期待Western Digital未來對此計劃帶來的貢獻，相信藉助我們共有的知識及專業，能幫助汽車邊緣運算聯盟清楚了解連網汽車的需求，與構思未來價值鏈所需的解決方案。

Western Digital儲存解決方案是推出先進駕駛安全輔助系統（ADAS）及組成汽車和自駕車溝通生態系中不可或缺的要件。Western Digital完整的HDD、SSD及NAND Flash產品組合能幫助客戶建構智慧城市基礎建設、超大規模資料中心，並從攝影機和感測器儲存與分析的數據中，做即時決策並保障安全的車內系統。

汽車邊緣運算聯盟（AECC）為一跨產業組織，成員由全球領導人士組成，致力於探索全球數十億車載資通訊設備產生的大量數據及通訊需求，並為其服務。汽車邊緣運算聯盟的目標為找尋更高效率的方式來支撐分散式運算和網路架構及基礎建設所需的大量數據和智慧服務。汽車邊緣運算聯盟的成員包含橫跨多個產業的業界領導廠商，包括汽車、高速行動網路、邊緣運算、無線技術、分散式運算，和AI市場。

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