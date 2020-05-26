台灣職棒率先全球運動賽事開賽，外貿協會亦趁勢將台灣精品獲獎企業推向國際矚目賽事亮相；包括「祥儀機器人夢工廠」在觀眾席安排鼓舞人心的機器人敲鑼打鼓，球場內的喬山健康科技、供應球場大螢幕的台達電子等多家企業，也都是「台灣精品」獲獎品牌，完美詮釋台灣精品以智慧與創造力，無所不在的精神。

貿協指出，身為台灣產業界驕傲的「台灣精品」，此次也用行動力挺領先全球的台灣職棒，更在桃園球場贈送1,000條「TAIWAN EXCELLENCE」字樣的運動毛巾給入場球迷，邀請運動愛好者一同認識台灣精品，為台灣防疫與台灣運動加油。

因疫情導致全球經貿會展幾近停擺，以往台灣精品企業會隨著台灣形象展赴新南向國家開館展出，更進一步與國際運動賽事包括柏林馬拉松等賽事結合，為了在全球受疫情影響期間，持續讓全球買主、媒體及消費者看見台灣精品品牌，率先全球登場的台灣職棒賽事，並透過全球賽事轉播而達到綜效。

貿協指出，雖然在嚴峻的疫情下，限制台灣企業於全球實體展覽與活動曝光機會，但是網路無國界，台灣精品持續積極為台灣企業於越南、泰國、印尼、馬來西亞及中國大陸等地安排線上電商通路銷售機會，辦理全球性的線上產品發表會，今年還特別規劃運用「VR虛擬實境技術及3D建模技術」，打造「數位台灣精品館」，並加碼推出極具創意、吸引年輕世代關注的「台灣精品366數位語錄」，多元化的獲獎產品皆可透過電商銷售及數位科技躍進世界。

(工商 )