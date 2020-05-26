FPGA廠賽靈思（Xilinx, Inc.，NASDAQ：XLNX）今日宣佈推出專為網路連結和儲存加速而優化的UltraScale+ FPGA產品系列最新成員Virtex UltraScale+ VU23P FPGA，透過獨特的方式綜合多種資源，實現更高效率的資料封包處理（packet processing）和可擴展的資料頻寬，致力於為網路連結和儲存應用帶來突破性的效能。

在資料量呈指數級增長的今天，各界對於智慧化、靈活應變的網路和資料中心解決方案有極高的要求，而全新VU23P FPGA能為產業提供最大傳輸量、強大的資料處理能力以及靈活性的優勢，使其可以適應不斷演進的連接標準，並滿足當前與未來的需求。

VU23P具備一系列卓越的特性，它在Virtex UltraScale產品組合中實現最高的查找表（Look-up Table）和嵌入式記憶體（block RAM）與DSP slice的比例，能夠在尺寸和功率不變的情況下進行高傳輸量處理。它採用35mm x 35mm小型封裝，尺寸小巧卻能提供超強運算力，使之成為SmartNIC等高密度伺服器環境的理想選擇。

該元件的58G PAM4收發器可支援高達200G的SmartNIC和網路系統，並且採用最先進的PCIe Gen 4連接功能以提供最大I/O頻寬。

(工商 )