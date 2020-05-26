隨著各項疫情禁令解封，百貨業人潮與業績逐日回籠，新光三越信義新天地四家店，不僅5月以來受惠母親節聚餐人潮以及520線上APP抽2萬現金促銷帶動業績成長近一成，更趁勝追擊宣告6月接力推出百萬加菜免費送招牌菜，攜手欣葉、老鼎旺、Packie、金爸爸、兩班家等8家知名餐廳推出15道招牌菜免費吃。

新光三越信義新天地指出，無論米其林品牌、超人氣餐廳招牌菜，只要會員點數50點就能免費享用，總價值超過百萬的餐廳招牌菜，包括要價1680元的CHAMBISTRO享．香檳海鮮餐酒館野生龍蝦，欣葉台菜招牌紅蟳米糕，還有Packie銀杏川酒菜館、老鼎旺、兩班家、金爸爸、邁泉豬排等餐廳招牌菜可透過新光三越APP於線上以點數直接兌換，各招牌菜數量有限，平均每家送出份數在200-300份不等，平均價格在500-800元不等，總限量1,600份。

新光三越信義新天地指出，主要是以招牌菜為顧客找一個上館子的好理由，且透過線上APP扣點兌換優惠券，25日提前上線接受預購，光是一天就被兌走200多份招牌菜，主要多數商務客為了請客或聚餐，提前兌換免費招牌菜，而門檻除了扣50點，亦限定2人用餐或4人用餐始可兌換免費招牌菜，至於兌換期限則至六月28日止，估計可望再帶動餐廳人流回籠提升一至二成。

(工商 )