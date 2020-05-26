迎接6月1日起台鐵、高鐵上開放用餐，頂呱呱集團宣布旗下「Uncles魷魚大叔」6月推出各種超狂優惠，持指定日期的大眾運輸交通票券，即可享66折優惠，另外還推出學生專屬5折優惠套餐，標榜讓客人「省到爆」！

通勤族66折，限時一週要吃要快！凡持搭乘日為6月3日到6月8日的高鐵、台鐵、客運等交通票券來店即可享以下優惠。6月8日到6月11日，來店消費一人滿300元，即可享66折；6月12日到6月14日，來店單筆消費滿千即可享66折，單筆消費限折扣一次，金額均以餐點原價計算。

學生族群穿上制服也有專屬折扣！平日13:30到18:00穿著學生制服或出示學生證來店，即可以55折享用學生套餐（約兩到三人份）。學生套餐包含：招牌火焰辣炒年糕、飛魚卵小飯糰、韓式蒸蛋1，該桌每人一杯可口可樂系列飲品，原價665元特價只要369元。

頂呱呱表示，整個6月魷魚大叔尚有其它優惠，平日晚上六點前「個人韓式部隊鍋」原價290元，特價只要190元起，豬五花、鯛魚片、綜合海鮮、牛腱肉，四種口味隨你挑選。另外全新推出99元外帶餐盒，火焰烤肉便當、蔥五花便當、泡菜炒飯便當、韓式炸雞便當、韓式炸雞翅便當、鯛魚片便當，6種口味便當任你挑選，還有外送服務滿300元免外送費，未滿300元外送費65元。

Uncles魷魚大叔目前在全台灣有兩間分店，分別位於板橋環球以及新竹大魯閣湳雅廣場內。店內裝潢以韓國布帳馬車，以及韓國路邊攤相關造景為主，超級有氣氛！UNCLES 魷魚大叔的年糕帶著獨特而濃郁的火烤香味，在韓國特別深受年輕人的喜愛，招牌菜色「花都開好了」，以獨門調製醬料拌炒的火焰炒年糕，搭配新鮮現炸的整隻魷魚加上滿到溢出來的香濃起司放置於韓國專利特製鍋具，標榜食色味兼具。

(工商 )