路透社25日報導，儘管墨西哥新冠肺炎疫情尚未緩解，但日本豐田汽車（Toyota Motor）發言人表示，他們將在遵守防疫規定的前提下逐步重啟該國汽車工廠生產作業。

豐田發言人表示：「此階段包括實施防疫準則與公衛安全措施，並顧及人員訓練與生產測試。」

發言人指出，他們計劃逐步重啟該公司位於墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）與瓜納華托（Guanajuato）的工廠營運，目前正在準備階段。截至26日為止，墨西哥新冠肺炎確診病例為68,620人，死亡7,394人。

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