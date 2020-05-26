豐田擬逐步重啟墨西哥工廠 09:352020/05/26 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社25日報導，儘管墨西哥新冠肺炎疫情尚未緩解，但日本豐田汽車（Toyota Motor）發言人表示，他們將在遵守防疫規定的前提下逐步重啟該國汽車工廠生產作業。 豐田發言人表示：「此階段包括實施防疫準則與公衛安全措施，並顧及人員訓練與生產測試。」 發言人指出，他們計劃逐步重啟該公司位於墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）與瓜納華托（Guanajuato）的工廠營運，目前正在準備階段。截至26日為止，墨西哥新冠肺炎確診病例為68,620人，死亡7,394人。 (工商 ) #發言人 #墨西哥 #豐田 #生產 #階段 也許您會感興趣 推薦閱讀 超前部署 億豐光隆-KY前進墨國 04:102020/05/22 證券．權證 二採有抗體 磐石艦增8極可能病例 04:102020/05/22 生活新聞 兩岸脆弱的紅綠平衡 04:102020/05/22 時論廣場 陸工作報告：穩定產業供應鏈 落實中美首階段協議 10:322020/05/22 財經 嘉大養雞抓蟲 供應無毒蔬果給商旅作好料理 17:082020/05/22 生活 中小企業總投資破1千億 三大方案破500家 18:542020/05/22 財經 陸國務院：下階段部署緊扣全面建成小康社會 22:112020/05/22 兩岸 穩外貿 重申落實中美首階段貿易協議 04:102020/05/23 財經要聞 中文好流利 8國際生與教育局長有約 04:102020/05/23 地方新聞 俄羅斯擬於夏末生產新冠病毒疫苗 21:172020/05/23 國際 財經熱門新聞 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 台積電掉單！三星竟不撿槍 背後藏驚人陰謀 - 財經 又有救命藥！Novavax疫苗報喜 美期指狂噴了 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 台股高殖利率股 更香了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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