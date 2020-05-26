現代情侶交往偏好AA制，但有網友在臉書發文表示，現任女友採取極限AA制，生活中所有消費都平分，連原PO偶爾送禮物，女友也把錢放桌上給他，讓原PO有點沒安全感直說，怕她說走就走，我是不是另類的犯Ｘ男。

男網友在臉書社團《靠北女友my girl》PO文表示，他和女友交往2年多，兩人經濟能力差不多，皆是月入8至9萬，但他的女友從不接受他的錢，出門吃飯、旅遊、約會，甚至是開房間，通通「AA制」。

原PO指出，買東西送女友、生日幫她辦唱歌聚會、拜訪女友父母買的伴手禮，女友私下都會給錢，重點是這些錢不收，女友還會鬧脾氣。讓原PO直嘆，跟她交往至今，花費的錢大概2至3萬，好怕她說走就走，沒理由挽留，他是不是另類的犯Ｘ男！

貼文曝光引發網友討論，「替你省錢不好嗎 錢留著很多事情用得到」、「替你省錢不好嘛...這樣的AA制感覺不錯啊」、「她經濟獨立是好事，總比有些要你讓她『拿出錢包』，你就該死的好太多了」、「這麼好的女人，還不快結婚？」

後來也有網友指出，「對她好一點，自然不會走！很多事不是用金錢衡量的，當你用金錢衡量你們的感情，你就已經沒有籌碼留住了人了。用錢留得住的話，有錢的人也一大把，懂？」

(中時電子報)