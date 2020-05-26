高雄市長韓國瑜是否會被罷免，成為近日各界關注議題。綠媒老董吳子嘉認為，罷韓主要是由新系發起，但綠營內部在民進黨高雄市黨部主委選舉，選到撕破臉，短時間內難平復，他斷言罷韓不會過關。資深媒體人黃創夏也表示，若走了韓國瑜，又來陳其邁，「某派系真的會支持罷韓嗎？6月6日倒數計時，有點擔心！」

韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行。據《中評社》報導，吳子嘉從民進黨高雄市黨部主委選舉進行分析，他認為，代表菊系參選的高雄市議員高閔琳輸給獲得英系與海派支持的趙天麟，代表高雄反新、反菊勢力大集結。然而，罷韓主要是由新系發起，現在主委選到撕破臉，短時間內難平復，他因此預測罷韓不會過關。

黃創夏也在臉書發文分析罷韓一事。他認為，若走了韓國瑜，又來陳其邁，「韓國瑜剩兩年，陳其邁有六年！某派系真的會支持罷韓嗎？」黃坦言有點擔心！

網友則表示「一針見血」、「算計永遠只針對個人最大利益」、「罷不成，2年後還不是邁出來」、「其實都沒關係，罷完韓再罷下一位，永遠罷不完」、「反正一堆高雄人都討厭雙陳，乾脆換一個讓他們來罵，免得每次都聽到一樣的，聽到都煩了」、「罷韓本來就不是派系動員起來的，派系又怎能影響罷韓」。

(中時電子報)