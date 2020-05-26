受惠於新冠疫情日趨和緩，病例增加速度下降，南韓5月消費者信心從前一個月的低點彈升。

韓國央行(BOK)於26日公布5月份韓國綜合消費者信心指數(CCSI)升至77.6，較4月份上升6.8點，4月份的消費者信心為南韓自2008年12月以來的最低點。

據韓聯社等外媒報導，隨者經濟前景和家戶狀況的改善，以及新冠肺炎病例數的緩和，消費者信心從谷底反彈。4月中旬病例數控制在30例以下，隨後的夜店群聚感染數一度激增，但也獲得控制。

雖然指數在5月彈升，但仍低於100，悲觀者仍多於樂觀者。

一個分項次指數，測量民眾對當前經濟的信心指數在5月上升2點，來到79點，另一次指數針對民眾對未來六個月經濟展望則上升6點，來到85點。

接受調查者還預期整體經濟正在改善中，對當前經濟狀況的信心指數較前一月增加5點，來到36；對未來展望的指數則上升8點來到67。

綜合消費者信心指數是對全南韓2500個家戶進行調查，在5月有2370戶有效作答。

(時報資訊)