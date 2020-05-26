友訊(2332)經營權之爭越演越烈，獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳昨(25)日欲參與友訊董事會遭拒於門外，且公司派擬延長戰線，在昨日董事會通過，將股東常會召開日期改至6月29日，藉此反制市場派，此舉也遭解讀，有意將委託書大戰「打回原點」，2位獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳今(26)日一早發布聲明抨擊，「昨重大訊息說明會荒腔走板」，再次公開呼籲友訊公司將所有程序回到公司治理的基本，並遵循法規行事。

公開聲明內容如下:

昨日證交所所直播的友訊重大訊息說明會，先從發言人遲到15分鐘開始，到面對記者提問所回覆的語焉不詳，整個過程荒腔走板令人瞠目結舌，很難相信這是一間上市科技公司該有的水平。這也是過去我們一直不斷強調「專業經營」的重要性，若今日友訊有稱職的總經理、財務長、發言人，又何至讓一位人資單位主管在記者會脫序演出？

隨即，證交所發出公告「針對友訊科技股份有限公司違反重大訊息規定，處以新台幣30萬元罰款」，文中已針對友訊5月25日董事會通過變更其109年股東常會召開日期為109年6月29日一案作出裁罰，明確指出變更後日期之召集程序已無法符合公司法相關規定，亦未能充分說明如何確保股東參與股東常會之權利，先課以罰款並限期改善，若無改善，則處連續罰款，或變更股票交易方式，將友訊打入全額交割股，甚而停止交易。以胡雪（前勁公司代表人）、宋正一（明泰公司代表人）、顧啟東（高聚公司代表人）、高宏毅（云瑋公司代表人）、陳立君等目前把持友訊的董事成員可能不在乎友訊被罰這幾十萬的罰款，也不在乎友訊是否被打入全額交割股，甚至停止交易，但對友訊及全體股東而言，這樣的裁罰情何以堪？對友訊品牌形象、企業商譽的傷害，莫此為甚，胡雪（前勁公司代表人）、宋正一（明泰公司代表人）、顧啟東（高聚公司代表人）、高宏毅（云瑋公司代表人）、陳立君等目前把持友訊的董事成員更是對友訊構成背信的犯罪行為。

針對友訊昨日的記者說明會要點，在延後股東會日期部分，證交所已火速做出裁決，我們非常肯定證交所維護法紀及友訊股東權益的決心。另據其於記者會所述壟斷委託書云云，更是莫須有的指控與抹黑。我國證券交易法對於委託書徵求之方式、資格、時程等，均有鉅細靡遺之嚴格規範，若任何一方有具體違法之情事，應具證向證交所及金管會等主管機關檢舉。

我們再三呼籲，希望胡雪（前勁公司代表人）、宋正一（明泰公司代表人）、顧啟東（高聚公司代表人）、高宏毅（云瑋公司代表人）、陳立君等目前把持友訊的董事成員恪遵公司治理原則，遵循制度法規，甚至在召開5/25董事會之前亦發表聲明善意提醒變更股東常會日程係屬違法之舉措，惜良藥苦口、忠言逆耳、一意孤行，令人感到遺憾。值此，我們再次公開呼籲所有程序應回到公司治理的基本，並遵循法規行事，勿以一己之私，損及股東權益，背棄股東的託付。

據悉，友訊將聘趙國帥先生為首席顧問云云，但目前友訊最需要的是專業的執行長、總經理、財務長、發言人等，增加一位「首席顧問」究竟能對解決友訊目前的困境有何幫助，我們持保留態度。

(時報資訊)