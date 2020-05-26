香港《東方日報》今天在頭版報導，現年98歲的賭王何鴻燊昨日傳出病危，據知他已處於彌留狀態，近日更已打下數支強心針保命，作為最後的醫療輔助。醫生也陸續叫家人有心理準備，賭王三位太太，二太藍瓊纓、三太陳婉珍及四太梁安琪，昨日一早已守在賭王身邊，一刻不離。

近年何鴻燊屢傳病情每下愈況，更因器官衰竭要靠醫療儀器輔助，去年心臟曾一度停頓，幸好搶救及時，要長期住在加護病房（ICU）留醫觀察。近日賭王情況急轉直下，已處於彌留狀態，憑意志力維持生命的他，更要注射數支強心針保命。

各房子女昨日亦陸續抵達醫院，當中三房女兒何超雲約4時許戴上口罩獨自離開，木無表情。被問到賭王是否病危？她不發一言，講著電話上車離開，並向傳媒揮手道別；昨日晚上約8時半，何超雲再度現身，下車後匆匆步入醫院。

賭王何鴻燊自2009年7月撞傷頭部入院後，何家重金禮聘8大名醫治療，賭王每一個器官，腦部、心、肝、脾、肺、腎均各有一位專屬名醫負責，由腦內科名醫謝勝生為主診醫生，另外更有內分泌及糖尿科醫生龔慧慈、心臟科醫生戴有鼎、呼吸系統科醫生賴奇偉、腎病科醫生李富強、港大微生物學系教授袁國勇等，再加上日本及美國的權威專家專程來港為他診治，龐大醫療團隊就賭王身體各方面進行緊密監察。

長達11年的醫治，何鴻燊因為曾經中風，其後導致半身不遂，出入要坐輪椅，亦影響吞咽困難，多次食物吸入肺部，引致肺炎，要用喉管餵食，為加強喉嚨肌肉，他接受物理治療，練習俗稱「咬雪條」幫助發聲，但由於過程十分辛苦，何鴻燊慢慢開始疏於練習，令他後期說話亦有困難，只可「依依哦哦」發聲，發音不清，家人要看他口形猜意思。

另外，何鴻燊還患有帊金森氏症及腎衰竭，要長期出入醫院洗腎，直到去年傳出他因洗腎後心臟無法負荷，曾經突然停止心跳，幸經搶救後活了下來。至近日情況急轉直下，年事已高的何鴻燊一直要靠醫療儀器輔助，他的身體機能大不如前，儀器對他已起不了作用，現全靠意志生存。

何鴻燊於2009年7月在四太梁安琪的寓所跌倒，消息指他當時曾撞傷頭部，一度危殆，之後接受腦部手術，在醫院養病半年才出院，自此行動不便，出入需坐輪椅，並不時進出醫院，更幾乎絕跡公開場合。何鴻燊住院期間，曾請假出院，現身澳門出席慶典。

何鴻燊的子女仍不時於社交媒體上分享與父親的近況，上一次是2018年11月何鴻燊97歲生日時，四太梁安琪率子女為他慶祝，何猷君更網曬全家福，並上載向爸爸送上公司上市招股書的照片。

(中時 )