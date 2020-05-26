新冠肺炎延燒世界各國，資深藝人黃安受疫情影響，目前人在台灣未返回大陸，樂於在網上分享生活日常的他，看到店家告示牌寫「武漢肺炎」，讓黃安很不滿，自己拿筆直接把武漢改成「新冠」。

黃安直指店家招牌有錯別字，只見板子上呼籲民眾要勤洗手、戴口罩，但黃安對於上頭寫著「武漢肺炎」很有意見，直呼：「世界衛生組織（WHO）都說是新冠肺炎了，哪裡來的武漢肺炎？」

黃安微博全文。（圖／取材自黃安微博）

下一秒黃安強調要「以正視聽」，直接把字擦掉、拿筆改成「新冠」，同時黃安還小聲地叨唸：「反正我已經買單了，我什麼（也）不怕」，黃安事後把影片分享到微博，並稱自己是「改正井蛙的錯別字！」

其實樂於評論時事的黃安，日前才發文直呼：「一度被視為『最危險』的大陸，因為防疫得當，目前是世界上最安全的國家」，而這回黃安把「武漢肺炎」改成「新冠肺炎」，也讓他自封是「愛國英雄」，影片持續引發熱議。

(中時電子報)