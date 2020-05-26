友嘉集團、台中精機、永進、上銀集團、東台、亞崴、程泰、台灣瀧澤、高鋒、百德、福裕、喬福、高明、大立及台灣麗馳等超過國內外超過700家廠商，報名台灣區工具機暨零組件公會主辦兩年一度台灣國際工具機展。台灣疫情和緩，台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲今(26)日召開台灣國際工具機展推動小組會議，研商11月10日是否如期在台中舉行。

上海、南韓及日本今年上半年都因新冠肺炎疫情，相繼宣布，延後或取消兩年一度國際工具機之後，美國目前仍規劃9月14～19日在芝加哥如期舉辦全球第二大國際工具機展。外貿協會與台灣機械工業公會共同主辦兩年一度台北國際智慧機械暨智慧製造展，也因疫情而延至9月9日～12日，與台北國際塑橡膠工業展、台北國際製鞋機械展合展。

工具機公會主辦兩年一度台灣國際工具機展，超過700家國內外廠商報名，使用4,300個攤位，是今年台灣最大工具機專業展，預估可幫台灣工具機廠及零件業創造上億美元訂單。工具機公會為了讓國內外買主可精準找到產品或廠商，三月間，先在官網「參展商搜尋」功能，打造線上展覽館，讓買主先行瀏覽11月10日～14日登場的台灣國際工具機展。

台灣區工具機暨零組件公會祕書長黃建中指出，今年報名廠商及使用攤位都爆滿，需要在烏日高鐵站附近搭建臨時展覽3館及4館，向台中市政府申請需要時間，工具機公會26日上午召開台灣國際工具機展推動小組會議，理事長許文憲擔任召集人主持，邀請廠商從不同方向及疫情各種情況，進行沙盤推演，討論11月10日至14日是否如期在台中烏日舉行，一旦確定舉辦，會在六月底前向台中市政府提出申請。

(工商 )