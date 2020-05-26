華盛頓巫師後衛比爾（Bradley Beal）自從加入聯盟後，就繳出不凡身手，原本應是球隊積極留住的人才，但因為球隊戰績成年低迷，有關交易比爾的傳言四起，而近日比爾自爆，其實在選秀會當晚，他就曾被當成交易籌碼，差點被送到奧克拉荷馬雷霆去組成三巨頭。

比爾2012年投入選秀會，在第一輪第3順位被巫師選中，但在選秀會當晚卻發生一些小故事，差點被交易到雷霆隊去；近日受邀參加巴恩斯（Matt Barnes）、傑克森（Stephen Jackson）主持的播客節目《All The Smoke》，比爾也分享這段經歷：「當時我們坐在會議室裡，當然經紀人跟我竊竊私語，他當時告訴我『你可能要去雷霆隊』。」

比爾當時心想：「該死的，我怎麼會去那裡，我只跟3支球隊練過球，分別是巫師、克里夫蘭騎士以及夏洛特黃蜂。」他透露，當時哈登（James Harden）尚未離開雷霆，而這筆交易是打算將哈登送到華盛頓，雷霆則是得到比爾加上幾名球員。

比爾表示，自己差點要和杜蘭特（Kevin Durant）、威斯布魯克（Russell Westbrook）共事組成三巨頭，交易也快要達成了，但很可惜，這筆交易最終告終，哈登幾個月後被交易至休士頓火箭，雷霆則是換回馬丁（Kevin Martin）、蘭姆（Jeremy Lamb）以及2個首輪選秀籤。

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(中時電子報)