早期診斷、及時治療能讓寶貝在未來能看清楚美麗的世界。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

5歲半小晴由媽媽拿著幼稚園發的視力不良通知單至奇美醫學中心眼科部主治醫師林昕穎門診就診，經檢查發現雙眼散光分別為200及250度，矯正視力均為0.6，建議小晴配戴眼鏡矯正並配合弱視訓練，目前矯正視力可達0.9。5歲琪琪也因視力不良就診，雙眼矯正視力分別為0.3及0.9，使用散瞳檢查發現右眼遠視為625度、左眼遠視250度，開始配戴眼鏡矯正並配合遮眼治療，目前右眼視力逐漸進步中。

奇美醫學中心眼科部主治醫師林昕穎指出，弱視是指視力無法用眼鏡矯正至0.8以上。最常見孩童單側視力不佳主因即為弱視，若孩童有早產、發展遲緩或是家族史，造成弱視的可能性也會提升。

弱視成因分為以下幾類：

1. 屈光不正型：分為高度近視、遠視、散光使影像不清，或是兩眼度數差距大，使大腦選擇性接受優勢眼的影像。

2. 斜視型：因大腦接收到兩個不同的影像並往往抑制斜視眼所提供的影像。

3. 剝奪型：眼睛結構上的問題阻礙光線進入，例如先天性白內障、眼皮下垂或角膜混濁。

弱視無法預防但造成影響又那麼可怕，要如何早期發現早期治療呢？除了幼稚園、小學定期學童視力健檢外，家長在家可以指導小朋友看視力表，在3到4歲左右會比視力後，帶到醫院或診所眼科詳細檢查。由於弱視黃金治療期在6歲左右，一旦過了黃金治療期，孩童視力程度可能也已定型，無法有太大進步。

治療弱視原則是要讓清晰影像重新落在視網膜黃斑部上，若是因為屈光不正(包括高度遠視、近視、散光或是不等視)，就要配戴正確度數的眼鏡矯正，並輔以遮眼治療或是弱視訓練；若弱視是由斜視引起，則必須針對斜視情形接受手術矯治；若因先天性白內障、眼皮下垂或角膜混濁，則要以手術處理遮蔽光線主因，再視情況輔以鏡片矯正。

無論採取的何種治療方法，最重要的是家長、小朋友和醫師三方一起配合努力，並定期回診追蹤視力狀況。另外，有實行遮眼法治療的小朋友更要定期回診，以免遮眼過度導致原本視力好的眼睛反變弱視。林昕穎表示，弱視並非無法治療，早期診斷、及時治療能讓寶貝在未來能看清楚美麗的世界，家家長們記得在寶貝3到4歲到眼科做詳細檢查唷。

(中時 )