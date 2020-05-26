福壽長春茶湯色清透帶金黃清，茶香鮮醇農持久，茶葉活純鮮爽滑，是高山茶夢幻逸品。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

四月中旬高山受到嚴重低溫寒害，茶葉受害情形嚴重，預估減產六成，福壽山農場茶園雖有設置防霜風扇，但仍不敵瞬間低溫影響。巫嘉昌場長表示，預估今年減產2至3成，雖然減產，但也因茶農後續緊急搶救，今年春茶品質相當優良。

巫嘉昌表示，早年如果清明後遇到寒害，都會造成相當嚴重的災情，曾經一夜之間茶園全毀，讓農業工作人員相當挫敗與傷心，後來投入千萬建置防霜風扇，有效減少霜害災情發生，今年4月中旬的冷氣團威力驚人，不僅茶葉連果樹也遭殃，所幸防霜風扇適時發揮作用，才能將損失降到最低。

巫嘉昌說，今年霜害後茶農緊急修護茶樹，增加茶樹營養吸收，期望將傷害降到最低，加上後續天氣穩定，茶樹生長情形良好，茶葉厚實飽滿，今年春茶品質相當優良。他說，福壽長春茶「湯色清透帶金黃清，茶香鮮醇農持久，茶葉活純鮮爽滑」是高山茶夢幻逸品。

巫嘉昌表示，因農場的第一期茶已經開放預購登記，如果因霜害減少產量將會通知預購的客人，雖然因霜害造成減產及增加成本，但茶葉價格也不會調漲。

為了確保消費者買到正宗福壽長春茶，每罐茶葉皆有貼防偽標籤，消費者可利用手觸感及目視確認標籤立體防偽標絲是否有浮凸觸感。另外藉由手機將整張標籤含QR碼置於取景框內即可快速掃描，也可比對存證圖片上與拍照圖片防偽絲分佈位置形狀是否一致。

福壽山農場茶園由於位於2500公尺高海拔區域，氣候冷涼，茶樹生長速度緩慢，產量少幾乎供不應求，因此福壽山農場所生產的茶葉長期以來有「世界高山茶夢幻逸品」或「世界高山茶 LV」的雅稱。

(中時 )