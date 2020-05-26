軸承廠瑞穎工業去年合併營收及獲利雙雙增長，EPS攀升至9.0元，25日股東會通過每股配發現金股利9.0元。瑞穎第一季營收及EPS都創單季新高，法人預期，瑞穎第二季營收及獲利，均可超越第一季續創單季新高，具有賺一個資本額的實力，今（26）日小漲0.5元而以162.0元開出，最高達167.0元，目前呈上漲走勢。

瑞穎生產軸承應用在自動倉儲、汽車拉門、行李箱等，去年開發物流設備等新產品，鎖定歐洲、北美及南美、東南亞及大陸等客戶。今年爆發新冠肺炎疫情，宅經濟當道，物流業大量增添自動倉儲設備而帶動瑞穎軸承需求，使得瑞穎第一季合併營收4.09億元，本期淨利近0.89億元，EPS攀升至2.52元，全面改寫單季新高。

瑞穎4月合併營收1.45億元，創同期新高，比去年同期增加3.96％；前4月合併營收5.54億元，較去年同期成長2.09％。

(工商 )