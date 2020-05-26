台中市政府警察局第四分局春社派出所警員洪大立，日前擔服備勤勤務；於傍晚17時50分接獲民眾報案，著急求救稱車輛拋錨在高鐵涵洞下。洪員趕赴現場，發現雨勢滂沱、視線不佳，該輛拋錨車輛停置路中導致永春環中路段交通阻塞嚴重，立即開啟警示燈並加強疏導，協助張女如「及時雨」伸手救援脫困。

警方指出，可能因車輛管線老舊，遇雨發生不明故障，現場無法排除，洪員隨即聯繫拖吊車，不到20分鐘永春路段即恢復暢通，張女對於洪員即刻援助相當感動，頻頻向洪員表示感謝：「大家都因為我塞車了，好令人著急，我又第一次遇到車子拋錨，謝謝警察大人，有你們真好。」

警方說，原來張女要載兒子去補習班，行駛到永春路段往市區方向的高鐵涵洞下時，突然車冒白煙，熄火靜止不動。所幸並無造成後方車輛追撞，員警亦即時趕到現場維護交通秩序，拋錨事故才沒演變成車禍意外。

更幸運的是，剛好員警協助代叫的拖吊車正好在公益路環中路口，當時為上下班尖峰時刻，幸好僅往市區的車道壅塞，往郊區的車道則暢通無阻，故拖吊車沒一會兒就抵達事故現場，成功解救張女的拋錨車輛。

春社所長江松泳表示，為民服務案件為數眾多，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，充分發揮警察助人的精神。呼籲民眾除了平時定期保養車輛，上路前記得巡視檢查車輛狀況，讓我們快快樂樂出門，平平安安回家。

(中時 )