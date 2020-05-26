由於新冠肺炎衝擊，讓全球股市在3月經歷一場腥風血雨，雖後來陸續反彈向上，但對重燃疫情的憂心仍持續影響投資人信心，不過，專家認為，疫情並不是股市的最大風險，不斷「惡化的陸美關係」才是市場的頭號敵人。

CNBC報導，Invesco的Kristina Hooper表示，受惠聯準會的貨幣政策，疫情帶來的衝擊很大程度被消弭掉，這也是為什麼近期經濟與股市出現明顯脫鉤的原因之一。不過，現在市場更大的威脅將來自陸美關係緊張。

Hooper指出，不同於公衛危機，如果貿易戰再度興起將嚴重打擊市場，若將時間拉回到2018年至2019年，我們就可以發現關稅戰相當棘手，不只將成股市的絆腳石，更將拖垮經濟表現。

不過，Hooper也認為目前兩國的論戰仍是紙上談兵，最終並不會破壞貿易協議進展。因此，她仍看好股票市場，但為了因應貿易戰，她建議投資者保持多元化操作，她說，「我們從金融危機中學到最大的教訓就是，不要放棄股票，並保持有紀律的長期投資。」

(中時電子報)