德國政府周一向漢莎航空公司（Lufthansa）拋出救生索，同意提供該公司90億歐元（98億美元）紓困金，條件是柏林當局有權否決對該公司的惡意收購。

周一漢莎航空股價收漲7.49%，為8.64歐元。以載客量而言，漢莎航空是歐洲第二大航空公司。該公司表示，將自6月中旬起，恢復飛往20個目的地的航班。

根據這個自爆發新冠肺炎疫情以來德國規模最大的企業援助計畫，德國政府將取得漢莎航空20%股權，一旦該公司面臨收購意圖，政府為了保住數千個工作，可將持股再提高至25%加一股。

為了撐過這個旅遊業寒冬的紓困計畫，漢莎航空和德國政府已經展開長達數周的協商，但談判始終膠著於該公司應讓出多少控制權來換取政府的財務援助。

德國財政部與經濟部周一表示，漢莎航空一直以來營運穩健，且具獲利能力與前景皆佳，只是因大流行病而陷入困境。德國政府預計在2023年底之前出售持有之漢莎航空股份。

德國已設立規模達1,000億歐元的基金，準備以入股方式為受到新冠危機打擊的企業提供援助。在新冠肺炎疫情重創全球旅遊後，法荷航空集團（Air France-KLM）、美國航空、聯合航空和達美航空等其他航空公司，也都已經向自家政府尋求援助。

(時報資訊)