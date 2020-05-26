櫃買中心系列「櫃買市場業績發表會」，在上周「富櫃200（一）」、「科技生活」、「生技醫療」連三場主題業績發表會後，本周續辦後三場次；今（26）日「智慧科技」主題，由晟田（4541）、耕興（6146）、長科*（6548）等3上櫃公司登場，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可線上觀看。

櫃買中心表示，今日邀請3家「智慧科技」主題相關領域表現優異之公司，包括航太關鍵零組件製造廠晟田、5G手機檢測大廠耕興、全球IC基板領導廠商長科*等三家公司，說明最新業績及營運展望。

接續明後兩天有「富櫃200（二）」及「櫃買特色」等主題業績發表會，27日「富櫃200（二）」為主題業績發表會，有鼎翰（3611）、健喬（4114）、是方（6561）等3家公司；28日是「櫃買特色」主題業績發表會，有集雅社、利機、奈米醫材等3家公司。

櫃買中心指出，本系列業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會都有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，投資人可查詢櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁＼最新消息＼櫃買影音」）。

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