自行車族群今（26）日開盤漲跌互見，其中，愛地雅（8933）、日馳（1526）再度爆量鎖住漲停！

愛地雅上周五因為收到美國ASE等重整公司的清算計畫（Liquidation Plan）第一筆債權分配款110萬餘美元、折合新台幣約3,300萬元，將為第二季獲利添新柴，可望貢獻每股盈餘約0.14元，今日股價開盤隨即鎖在漲停板8.59元，上漲了0.78元，成交量逼近1,900張，還有千張買單高掛，這也是愛地雅第二根漲停板。

愛地雅在2018年認列美國轉投資公司ASE及ASI的股權損失、及應收帳款債權，約新台幣17.11億元的投資損失，每股淨值一度跌到僅剩3.6元。愛地雅近來已漸漸步出轉投資不利的谷底，今年首季轉虧為各國陸續解封，愛地雅5月在手訂單滿滿，再加上美國轉投資損失回沖，第2季獲利表現可期。

日馳已被列為警示股，今年前四月每股盈餘0.53元，今日早盤再度鎖住漲停34.55元，股價大漲了3.10元，成交量直逼2,000張，目前還有千張買單高掛。

日馳股價受到這波疫情衝擊，3月底最低來到13.25元，短短2個月以來，股價已經大幅翻漲了近2倍。

(工商 )