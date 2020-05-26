據大陸央廣新聞報導，兩會期間，大陸全國人大代表、駐香港部隊司令員陳道祥在接受央廣軍事記者採訪時表示，駐香港部隊堅決擁護《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，駐軍官兵有決心、有信心、有能力維護國家主權、安全和發展利益，維護香港的長期繁榮穩定。

十三屆大陸全國人大常委會副委員長王晨5月22日上午向十三屆全國人大三次會議作關於《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（外界簡稱港版國安法）的說明。

本決定作出後，全國人大常委會將會同有關方面及早制定香港特別行政區維護國家安全的相關法律，積極推動解決香港特別行政區在維護國家安全制度方面存在的突出問題，加強專門機構、執行機制和執法力量建設，確保相關法律在香港特別行政區有效實施。

陳道祥表示，解放軍駐香港部隊，作為在港維護國家安全的重要力量，堅決擁護《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。這一重大決定，有利於遏制懲處任何企圖破壞國家統一、分裂國家的行徑，有利於震懾各類分裂勢力和外部干預勢力，展示大陸方面在捍衛國家主權和領土完整問題上的堅定意志。

陳道祥表示，解放軍駐軍官兵將堅決貫徹中央決策部署，全面貫徹「一國兩制」方針，依法履行防務職責，完成好黨和人民賦予的各項任務。駐軍官兵有決心、有信心、有能力維護國家主權、安全和發展利益，維護香港的長期繁榮穩定。

(中時 )