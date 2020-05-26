因台灣疫情逐漸趨緩，日前交通部觀光局決定啟動「安心旅遊」方案，預計將投入39億元振興國旅。正妹韓粉李明璇在臉書上表示，高雄對振興國旅已經做好超前部署，歡迎大家來高雄安心旅遊，並響應韓國瑜的「寄助高雄」活動。

李明璇昨(25日)晚在臉書上表示，前天觀光局拋出振興國旅方案時，各地觀光局的電話被打爆，且因辦法細則尚未出來，讓第一線人員忙翻天，又無法回應民眾。相較之下，高雄市政府推出的振興國旅優惠方案，就規劃的比較詳細，而且很快就上路。

她也幫忙宣傳高市府推出的超划算票券，並強調高雄的「聯合商品券」和「聯合住宿券」，是全國首創的食宿優惠方案，希望可以吸引大家來到高雄旅遊，並透過旅遊和振興方案，響應韓國瑜的「寄助高雄」暖心活動，呼籲大家一起幫助旅宿業者度過疫情難關。她還在文末TAG，「高雄是安心旅遊城市」、「歡迎大家來高雄旅遊」。

有網友已經迫不急待，「聯合住宿券要去哪裡買？」，而其他網友則回應，「明璇為了行銷高雄真是不遺餘力希望明璇自家台灣最有溫度的旅遊品牌宣傳」、「最美代言人」、「明璇我欣賞妳的真諴跟重情重義，韓市長會被市民留下來的」。

(中時電子報)