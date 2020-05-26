台中市長盧秀燕26日在市政會議宣布，決定進行校園第二階段開放，從6月1日開始，各校在下午6時後，學生都放學後再開放校園戶外場地；早晨上課前，因為考量有學生提早到校，暫時維持不開放，減少學生與民眾接觸的機會，以確保校園環境的健康安全，保護師生為第一優先。

新冠肺炎嚴峻期間，台中市暫停開放校園，隨著疫情漸緩，市府16日宣布校園在假日開放，讓民眾可以進入運動後，在各校配合下，獲得市民廣大迴響與支持。

盧秀燕指出，隨著疫情逐漸緩解，台灣已超過一個月無本土案例，中央提到台灣社區相對安全，呼籲要過「防疫新生活」。

因此，市府考量社區民眾對於休閒運動的需求，在「先戶外再室內，有距離緩接觸」的前提下，先於5月16日宣布校園在假日開放，讓民眾可以進入運動。

盧秀燕說，這段時間，教育局密切與教師、家長、校長等團體溝通討論，各方意見凝聚共識，並評估假日開放的實際狀況，決定進行校園第二階段開放，從6月1日開始，各校在下午6時後，學生都放學後再開放校園戶外場地。

至於，早晨上課前，因為考量有學生提早到校，暫時維持不開放，減少學生與民眾接觸的機會，以確保校園環境的健康安全。

她強調，校園具體開放的時間，考量各校人力與既有規範，回歸各校運動空間的管理機制，也請教育局協助各校開放指引，於校門口明顯處，標示開放時段、開放場域與注意事項，提醒民眾進入校園務必遵守相關防疫規範。

(中時 )