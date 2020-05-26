日前高屏地區降下超大豪雨，高雄傳出淹水災情，讓高雄市長韓國瑜的治水成效遭受質疑！對此，有網友問及，總統蔡英文去年去高雄造勢，曾霸氣喊「韓市長沒在沒關係，高雄有蔡英文！」而這次淹水，蔡怎麼沒有出來霸氣喊話，安撫高雄人？網友則諷刺表示「女版馬英九不是蓋的」。

蔡英文去年南下高雄輔選時曾表示，高雄市長不在高雄沒關係，高雄有蔡英文、陳其邁、陳菊、李昆澤、許智傑、議員、立委等人，都跟高雄人一起。蔡當時呼籲民眾在2020總統大選時，高雄人要站出來，總統如果沒有國會過半無法做事，國會一定要過半，才能做改革。

網友tontontonni則在PTT發文提及此事，他說去年蔡英文去高雄造勢，酸韓去選總統不在高雄，霸氣喊出「韓市長沒在沒關係，高雄有蔡英文！」而這次高雄淹水，陳菊也說過高雄淹水中央有八成責任，蔡總統怎麼沒有出來安撫高雄人，再次霸氣喊：「高雄有蔡英文」？

網友則諷刺表示「女版馬英九不是蓋的」、「高雄人喜歡被綠騙就隨他們去」、「起碼淹水是有改善的，至少我住的地方是這樣，水都退很快」、「韓每次都說自己多有料，原來最後一樣也是只會怪中央」。

(中時電子報)