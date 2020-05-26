上市營建股「股王」和「EPS獲利王」華固建設（2548），今（26）日召開股東會，由董事長鍾榮昌面對自稱是建設公司的股東在未深入了解問題但頻頻干擾議程發言，罕見動氣，直接回嗆股東，會提這些問題顯示其不懂營建業，也沒把華固營運搞清楚，並直言，「華固經營團隊都非常努力，希望不要再幫華固澆冷水！」

華固今天股東會，全場爆滿，不過有自稱為建設公司同業的股東多次發言，提問華固上周新莊廠辦案為何要回饋公益設施給市府，為何去年獲利下降等，鍾榮昌罕見直接回嗆，新莊案回饋是依工業立體化政策依法辦理，絕對沒什麼不對，請股東問問題之前，要對事情再深入一點，要多了解一點。

鍾榮昌在致股東報告時表示，華固去年成立 30 年，在所有同仁的努力下，由於有「華固名●」、「華固樂慕」、「華固新代田」三大案交屋，再加上「華固新天地」、「華固天鑄」成屋銷售的營收認列，整體營收創下公司成立 30 週年來表現最佳的一年，在新案銷售方面「華固翡儷」住宅預售銷售率超過九成，「國票金控大樓」亦接近完銷，「華固馥儷」銷售率亦超過五成。

在土地開發上，隨著市場供需趨勢，亦購入五筆商辦及廠辦用地，總計約 8,500坪，為來年儲備了充足的業績動能。

華固108 年度合併營收198億19,80萬元，年增327.33％，合併報表稅後淨利為31億4213萬 仟元，每股盈餘達11.35 元。

至於今年，新推案計畫，包括：台北市內湖區「華固智富中心」商辦大樓，基地 962 坪，總銷約 38 億，108 年 8月動工，採邊建邊售，預定 110 年 9 月完成交屋。台北市士北科「華固創富中心」商辦大樓，基地 898 坪，總銷約 44 億，108 年 9月動工，採邊建邊售，預定 110 年 11 月完工交屋。新北市板橋區「華固月河」住宅案，基地 1,168 坪，總銷約 44 億，109 年 4 月動工，採邊建邊售，預定 112 年 6 月完工。新北市新莊區「廠辦園區」廠辦案基地 3,789 坪，總銷約 75 億，109 年 5 月動工，採邊建邊售，預定 111 年 5 月完工交屋。

(工商 )