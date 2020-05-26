台灣投資人向來偏愛高收益債等配息型商品，惟全球受新冠肺炎疫情衝擊，各國央行加大貨幣寬鬆、延續低利環境救經濟，讓信評較低的高收益債近來違約率升高。元大投信建議投資人可適時調整投資標的，如台股可挑選具高殖利率與優質龍頭標的，採定期定額分批布局。

知名信評機構Fitch指出，美國高收益債去年底違約率3.3％、為2016年以來高點，違約金額年增32％，且預估今年底違約率將達3.5％，無疑對全球高收益債市場釋出警訊，站在控制風險角度，現階段宜適度將資產做分散配置。

元大投信表示，台灣政經環境穩定，上市公司深獲國際資金青睞，長期增持帶動台股結構逐步走向價值投資，使具競爭力的公司脫穎而出。統計2014年底至2019年底，台灣加權指數共上漲2689點，加計配發1960點股利，兩者合計報酬率近50％。

元大投信指出，若將股利再投入台股，則報酬率達57.2％，遠優於全球高收益債指數40.2％、美國高收益債42.4％、歐高收債33.2％，顯示就算不重壓單一個股，單純投資台股大盤，無論選擇領息或股利再投資，投資成果都有機會勝過一般認為是高配息代表的高收益債。

元大投信認為，台股殖利率高居全球之冠、向來是外資吸引機，目前台股修正、殖利率再提升，對外資吸引力將隨之增加。且根據歷史經驗，非經濟因素造成的股市影響多屬短期，預期待疫情結束後將回歸原先走勢。

元大投信建議，投資人可重新思考是否應將辛苦累積的資產，放到自己更熟悉，風險相對可控的台股市場，並建議投資人可逢低布局、透過定期定額方式分批進場，標的選擇上尤以各產業中的優質龍頭股為首選。

元大投信指出，除了直接投資台股外，也可透過定期定額、分批投入基金方式布局，可藉此分散標的，增加資產配置多元性，提升整體投資組合穩定性。不過，投資基金商品不代表不具風險，且任何金融市場都不可能只漲不跌，投資人應謹慎評估。

(時報資訊)