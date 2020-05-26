華固(2548)今日舉行股東會，有一位小股東不斷的提問使得議程稍慢，董事長鍾榮昌說，疫情關係，發言及回單希望以簡單扼要的方式進行，公司政策最重要的是根據市場的需求，市場的變動我們最敏感，商辦、廠辦最熱我們就做，並沒有一定住宅或是商辦推案有一定的規模，至於新店的都更案時間還很久，至少3年以後，有十足的把握，有足夠的資金可以把它完成。

華固總經理洪嘉昇說，去年房市因總統大選、中美貿易衝突，市場審慎觀察，不過北台灣表現比預期好，去年公司業績表現不錯，今年雖然有大的黑天鵝出現，但市場是以自用需求為主，這是被遞延不會消失，對後市房地產表現審慎樂觀，目前公司土地庫存及可銷售成屋足夠五年營業用，對前景充滿信心。

洪嘉昇指出，去年推出的華固翡儷總銷48億，目前已售9成；國票金融大樓已售98%，至於內湖馥麗案，至今年5月已銷售了近7成5；520才推出的華固月河一案，開賣不到兩週來人量很踴躍。

股東會進行中，有股東提出華固新天地案的爭議，並指這項作品有瑕疵，鍾榮昌回應，當初推這個案是在房市的高峰，不過，交屋時房市回落及公告地價調漲影響才有些客戶反應，但是，後來公司還是完美的解決，這個案子獲得市場的肯定，華固是台北也是台灣十分優的團隊，大家都很盡心盡力，希望股東不要隨意澆冷水。

(時報資訊)