1.台積電(2330)：外資賣超縮手、自營商持續買超相挺，今早股價漲至297元，收復5日線、10日線、月線。

2.亞諾法(4133)：疫苗題材熱+外資連兩日買超，今早股價快攻漲停81.8元，雖未能鎖住，但漲幅仍維持約。

3.杏輝(1734)：列疫苗概念股，昨獲外資轉買超268張，激勵今早放量觸及漲停24.95元，衝近4月波段高價。

4.國光生(4142)：疫苗題材火紅，外資連9日買超計9043張，今早股價續漲逾8%、達69元，70關在望。

5.毛寶(1732)：列警示股公布4月EPS 0.19元、外資連兩日買超，但多頭熱情不減，早盤強彈逾5%。

6.云辰(2390)：恢復融資券交易後量能增溫，多方趕路，今早再度觸及漲停。

7.帆宣(6196)：台積、美光投資新廠帶旺業績，股價修正後跳更高，一舉來到80元之上，漲幅逾7%。

8.金像電(2368)：前4月EPS 1.13元，高檔修正後爆發，早盤放量衝上漲停。

9.康控-KY(4943)：AirPods Pro需求暢旺，Q2吃補，量能增溫推動股價，漲幅近8%。

10.宜特(3289)：今年營運展望樂觀，高檔整理結束，向上突破58元，創20個月高點。

11.統一(1216)：看好酷暑商機，低檔買盤強勁，多方發威攻回73元之上，企圖改寫波段新高。

12.友訊(2332)：經營權之爭砲火隆隆，股價低調於5日線狹盤。

13.華夏(1305)：PVC觸底反彈，估第2季銷售逐月好轉，早盤強漲逾2.5%。

14.遠雄來(2712)：振興券來了，國旅效應，觀光股變台股人氣王，股價續威、跳空衝上漲停，衝上近4個月高價。

15.台灣高鐵(2633)：用地開發估吸300億元投資，法人相挺，晨盤上揚逾2%，攀上年前封關新高價。

16.尼克森(3317)：功率元件Q2供不應求，出貨看旺，早盤帶量上漲逾3.5%。

18.日馳(1526)：中小型股正熱，外資昨轉買超，早盤拉出第3根漲停。

19.上銀(2049)：自動化商機發酵，三大法人昨轉買超，早盤放量漲逾7%、收復周線。

20.弘裕(1474)：國內外湧單、營運看旺，早盤帶量攻上漲停。

21.南緯(1467)：外資昨轉買超，開盤即漲停，登1年來新高。

22.怡華(1456)：外資昨轉買超，早盤拉出第2根漲停。

23.康那香(9919)：受惠口罩出口鬆綁，三大法人昨轉買超，早盤漲停、改寫前高。

24.東隆興(4401)：外資昨轉買超，早盤漲逾6%，越過60日線。

(時報資訊)

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