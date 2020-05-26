吳朋奉曾拿下金馬男配角、北影男主角、金鐘男主角獎，被封為「三金影帝」。(中時資料照片)

55歲的三金影帝吳朋奉今（26日）傳出驟逝消息，友人稍早證實吳朋奉「前天已經走了」，友人表示，家屬希望等法醫鑑定報告出爐前，消息不要外流。據了解，吳朋奉獨居在板橋，住在侄女家樓上，24日周日下午跟家人約好外出，家人到他家之後，意外發現他倒地已無心跳，外表看起來安詳。

友人表示，吳朋奉3月時曾表示自己常喘不氣來，曾看過醫生，死因是否是心肌梗塞還不清楚，一切要等法醫鑑定。吳朋奉的哥哥正處理後事事宜，哥哥表示吳朋奉生前低調，靈堂及告別式將一切從簡，不希望太麻煩大家。

吳朋奉曾以電影《父後七日》、《歸途》及戲劇《第一響槍》分別拿到金馬男配、北影影帝及金鐘視帝，被封為「三金影帝」，今突傳他去世消息，令外界震驚不已。吳朋奉2017年拍茄子蛋〈浪子回頭〉MV，至今在YouTube點擊率高達9930萬人次，去年茄子蛋在高雄大港開唱還找他一起重現MV裡的「看三小」經典橋段。

吳朋奉的經紀公司稍後也證實：「確定人走了，但詳細原因跟時間還不清楚，家屬希望等詳細的報告內容出來，再對外說明情況。」

(中時電子報)