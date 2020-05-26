自美國總統川普宣布停止服用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」預防新冠肺炎後，世界衛生組織（WHO）25日也宣布，基於安全理由，暫時中止一項奎寧的臨床試驗。

自美國總統川普宣布停止服用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」預防新冠肺炎後，世界衛生組織（WHO）昨（25）日也宣布，基於安全理由，暫時中止一項奎寧的臨床試驗。

綜合美聯社、《新聞週刊》（Newsweek）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨日引述醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）上周的一篇研究，指出使用羥氯奎寧（hydroxychloroquine）的新冠患者有較高的死亡風險及心臟問題，因此世衛將暫時停止一項用羥氯奎寧治療新冠患者的全球臨床試驗。

譚德塞指出，世衛的擔憂和羥氯奎寧及「氯奎寧」（Chloroquine）治療新冠肺炎有關。22日，《刺胳針》一篇觀察研究指出，使用羥氯奎寧及氯奎寧治療新冠患者，死亡率較高。

譚德塞說，世衛因此決定，對正在進行的試驗進行全面審查。世衛目前進行的全球性試驗擴及35國、逾400間醫院。

美國總統川普18日自曝服用羥氯奎寧以預防新冠肺炎，由於先前就有多項實驗結果顯示，奎寧會讓新冠患者出現致命心律不整症狀，提升患者死亡風險，川普此舉引發撻伐。在一片爭議中，川普24日接受辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcast Group）專訪時表示，他已經停止服用奎寧，「結束了，剛結束，而且，我現在還好好的。」

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文章來源：WHO Pauses Hydroxychloroquine Trial Amid Safety Concerns Day After Trump Says He Stopped Taking Controversial Medicine
文章來源：UN virus therapy trial pauses hydroxychloroquine testing
文章來源：WHO temporarily pauses hydroxychloroquine study due to safety concerns

(中時電子報)

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