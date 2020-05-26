自美國總統川普宣布停止服用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」預防新冠肺炎後，世界衛生組織（WHO）25日也宣布，基於安全理由，暫時中止一項奎寧的臨床試驗。

自美國總統川普宣布停止服用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」預防新冠肺炎後，世界衛生組織（WHO）昨（25）日也宣布，基於安全理由，暫時中止一項奎寧的臨床試驗。

綜合美聯社、《新聞週刊》（Newsweek）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨日引述醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）上周的一篇研究，指出使用羥氯奎寧（hydroxychloroquine）的新冠患者有較高的死亡風險及心臟問題，因此世衛將暫時停止一項用羥氯奎寧治療新冠患者的全球臨床試驗。

譚德塞指出，世衛的擔憂和羥氯奎寧及「氯奎寧」（Chloroquine）治療新冠肺炎有關。22日，《刺胳針》一篇觀察研究指出，使用羥氯奎寧及氯奎寧治療新冠患者，死亡率較高。

譚德塞說，世衛因此決定，對正在進行的試驗進行全面審查。世衛目前進行的全球性試驗擴及35國、逾400間醫院。

美國總統川普18日自曝服用羥氯奎寧以預防新冠肺炎，由於先前就有多項實驗結果顯示，奎寧會讓新冠患者出現致命心律不整症狀，提升患者死亡風險，川普此舉引發撻伐。在一片爭議中，川普24日接受辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcast Group）專訪時表示，他已經停止服用奎寧，「結束了，剛結束，而且，我現在還好好的。」

(中時電子報)