民進黨立委周春米、劉世芳、賴品妤等人上午舉行記者會，在罷韓前夕呼籲修改《政治獻金法》，讓未來的罷免活動包括罷免團體及被罷免人，在通過第一階段罷免提案後，都得以收取政治獻金。內政部則表示，會在下會期提出相應修法。

周春米認為，憲法第17條明定人民有選舉、罷免、創制及複決權，可見罷免與選舉都是國家公民參政權的重要實現。政治獻金法中除了政黨、政治團體外，只有擬參選人可以收受政治獻金，罷免則未有相關規範，這樣的設計不符民主憲政的精神。

劉世芳則認為，過去罷免案，都是針對民代或是鄉鎮市級的首長罷免案，本次罷韓是台灣憲政史上第一次縣市首長罷免案，具有指標意義，但除了指標意義外，也凸顯現行制度的不足。韓國瑜為了保住市長職位，大量動用市政府資源，無論從人事調動、拆除罷韓布條甚至是公車站牌上都掛滿市府的廣告，都是明擺著利用自己的執政優勢；而反觀罷韓團體則受制於組成多半為一般市民，缺乏政黨與地方政府的奧援而舉步維艱，形成「小蝦米鬥大鯨魚」難以互相抗衡的局面。

賴品妤則說，罷韓團體從大排長龍索取罷韓貼紙，或是50萬人登上街頭的遊行，每樣都是不小的負擔，依wecare資料，到3月罷韓團體已有將近400多萬財務缺口，無人支持的罷韓團體都勒緊褲帶。

周春米說，修法後，罷免團體在通過第一階段罷免提案後，將可收受政治獻金，被罷免人也可以收受政治獻金，相關政治獻金應於罷免終結後繳庫。

應邀出席的內政部民政司簡任視察張玳綺表示，罷免活動的經費募集，依現行政治獻金法只能用政黨名義募集，針對立委提案，內政部也在極積研議中，預計下會期提出相關修法。

她表示，內政部與立委版本差異，是內政部擔心罷免團體是臨時性組織，日後在申報時可能會遇到罷免結束人員就解散的問題，相關問題 可能要有配套。

(中時 )